Головна Новини
14 квітня • оновлено в 20:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини техніки і технології

Український літак-гігант "Мрія" доставив до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19. Фото

Читати матеріал російською

Український літак-гігант Ан-225 "Мрія" доставив до Польщі з Китаю рекордний вантаж медичних засобів, необхідних для боротьби з COVID-19.

Літак приземлився у Варшаві в аеропорту Шопена у вівторок, 14 квітня. За його посадкою спостерігали близько 80 тисяч осіб, інформує в Facebook Antonov Company.

13 квітня Ан-225 вилетів із китайського аеропорту Тяньцзінь, де був завантажений медикаментами, тестами, масками та іншими засобами приблизно на 100 тисяч тонн.

"За всю історію авіації такий обсяг вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака", – йдеться у повідомленні. Під час перельоту була одна зупинка для дозаправки в Казахстані.

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19

Facebook Antonov Company

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19

Facebook Antonov Company

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19

Facebook Antonov Company

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19

Українська "Мрія" доставила до Польщі рекордний вантаж допомоги з COVID-19

Facebook Antonov Company

Всього з кінця березня авіакомпанія "Авіалінії Антонова" вже перевезла понад 1400 тонн вантажу з Китаю в різні країни Європи, Америки, Близького Сходу.

"Мрія" раніше встановила більше 250 рекордів в галузі авіації, зокрема, і перевезення моновантажу вагою в 187,6 тонн, а також абсолютний рекорд із вантажопідйомності в 253,8 тонн.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в "Бориспіль" прилетів іще один "літак життя" з масками і костюмами з Китаю.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Кирило Лютий
Місце
Польща Варшава
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
1
Смішно
20
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
для особо верящих обозу-https://rian.com.ua/analytics/20160902/1015617801.html
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
...был загружен медикаментами, тестами, масками и другими средствами примерно на 100 тысяч тонн. ))) КРУТО !!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
та не украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія"-советский,который когда то принадлежал Украине,успешно был продан со всей документацией в КНР.летунов и семьи сотрудников КБ взяли в Китай.а у вас он до сих пор украинский
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Технології

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги