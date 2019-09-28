Українські астрономи помітили "небезпечне" небесне тіло: перші кадри

Харківські астрономи помітили небесне тіло, яке сформувалося за межами Сонячної системи.
Як повідомляє "5 канал", на початку вчені думали, що космічний об'єкт є небезпечним астероїдом. Але пізніше з'ясували, що це всього лише комета.
Про комету міжзоряного походження, яка потрапила в нашу Сонячну систему, стало відомо у кінці серпня.
Але харківські астрономи тільки зараз довели, що це не небезпечний об'єкт.
Кадр з відео
Розміри комети можуть перебувати в діапазоні від 2 до 16 кілометрів.
Кадр з відео
Зараз вона рухається зі швидкістю близько 150 тисяч км/год, що перевищує аналогічні показники для космічних тіл з Сонячної системи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA здивувало новим фото самого далекого об'єкта Сонячної системи. Воно є не сферичним.
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