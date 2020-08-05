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Українець в Британії створив космічну компанію-конкурента для Ілона Маска

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
2,8 т.
Українець в Британії створив космічну компанію-конкурента для Ілона Маска

Запуск ракети компанії Skyrora.

Українець Володимир Лєвикін заснував у Великобританії компанію Skyrora, яка повинна скласти конкуренцію космічної корпорації Ілона Маска SpaceX.

Інженери Skyrora вже провели наземні випробування космічної ракети, чого не було в Британії останні півстоліття, передає The Telegraph .

"Наша амбіція – стати британською SpaceX. Не стільки в плані запуску космічних апаратів, а більш як фактор натхнення для населення Британії", – зазначив Лєвикін.

Володимир Лєвикін (третій праворуч) та шотландські політики на тлі ракети Black Arrow

Володимир Лєвикін (третій праворуч) та шотландські політики на тлі ракети Black Arrow

Лєвикін, який закінчив Запорізький національний технічний університет, має намір у наступні кілька років збільшити штат компанії в десять разів – до 300 осіб і почати масове виробництво космічних ракет.

Українець пояснив, що Skyrora сконцентрується на технології поширення зв'язку через супутники. Для запуску супутників буде використаний інший клас ракет, які набагато менше, ніж у SpaceX.

"Тому ми можемо запуститися практично з будь-якого місця, яке вам потрібно, і вивести ваш супутник на точну локацію на орбіті", – сказав Лєвикін .

Першу ракету планується запустити на орбіту в 2023 році. До 2026 року Skyrora планує здійснювати 16 запусків на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, космічний корабель Crew Dragon з астронавтами на борту успішно повернувся на Землю.

ВеликобританіяракетиSpaceXІлон Маск
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