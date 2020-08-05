Українець в Британії створив космічну компанію-конкурента для Ілона Маска

Українець Володимир Лєвикін заснував у Великобританії компанію Skyrora, яка повинна скласти конкуренцію космічної корпорації Ілона Маска SpaceX.

Інженери Skyrora вже провели наземні випробування космічної ракети, чого не було в Британії останні півстоліття, передає The Telegraph .

"Наша амбіція – стати британською SpaceX. Не стільки в плані запуску космічних апаратів, а більш як фактор натхнення для населення Британії", – зазначив Лєвикін.

Володимир Лєвикін (третій праворуч) та шотландські політики на тлі ракети Black Arrow

Лєвикін, який закінчив Запорізький національний технічний університет, має намір у наступні кілька років збільшити штат компанії в десять разів – до 300 осіб і почати масове виробництво космічних ракет.

Українець пояснив, що Skyrora сконцентрується на технології поширення зв'язку через супутники. Для запуску супутників буде використаний інший клас ракет, які набагато менше, ніж у SpaceX.

"Тому ми можемо запуститися практично з будь-якого місця, яке вам потрібно, і вивести ваш супутник на точну локацію на орбіті", – сказав Лєвикін .

Першу ракету планується запустити на орбіту в 2023 році. До 2026 року Skyrora планує здійснювати 16 запусків на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, космічний корабель Crew Dragon з астронавтами на борту успішно повернувся на Землю.