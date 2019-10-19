Україна може виробляти ракети-невидимки – генерал

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що гіперзвукові ракети – перспектива української армії.

"В Україні цього поки що немає, але це наша перспектива", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна про гіперзвукову зброю.

За його словами, в ситуації, коли відбувається оснащення російської армії новою зброєю, в тому числі гіперзвуковою, Україна може йти по шляху "асиметричної відповіді".

Зокрема, працювати над удосконаленням ракетних характеристик – насамперед, дальності і швидкості. Крім того, "є перспектива зниження видимості ракет для ракетних і локаційних комплексів противника, створення невидимок за типом стелс", – сказав генерал.

"Треба виходити не тільки з характеристик ракетних комплексів або інших видів озброєння, а й нарощувати кількісні показники, а також говорити про те, яку потенційну шкоду ці нові озброєння можуть завдати противнику. Цей рівень повинен бути таким, щоб це стало запобіжником для агресії. Противник повинен розуміти, що військова авантюра проти України коштуватиме дуже дорого", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic Володимир Путін заявив: "Ми створили зброю, якої поки що в світі ні в кого немає. Це ракетні комплекси, які летять не по балістичній траєкторії, а по настильній траєкторії. Але з гіперзвуковою швидкістю".

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