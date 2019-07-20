Україна хоче купити у НАТО ракетні корвети: подробиці і фото

Україна розглядає можливість отримання двох польських ракетних корветів ORP Metalowiec (436) і ORP Rolnik (437).

Як передає Український мілітарний портал, кораблі були виведені з бойового складу ВМС Польщі 3 грудня 2013 року року, після чого їх передали Агентству військового майна і виставили на продаж вартістю 800 тисяч злотих (5,4 млн гривень).

У січні 2019 го року ORP Metalowiec (436) і ORP Rolnik (437) покинули військово-морську базу ВМС Польщі в Гдині, де знаходилися весь цей час, і були відбуксовані на судноремонтний завод Stocznia Remontowa Nauta.

ORP Metalowiec (436) "Вікіпедія"

ORP Rolnik (437) "Вікіпедія"

За час простою на ORP Metalowiec було виявлено декілька течій, які були закупорені спеціальним гумовим та металевим герметиками.

Корвети побудували в 1988 і 1989 роках на суднобудівному заводі "Вимпел" в Рибінську (сучасна територія Росії, на момент побудови - СРСР).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна звернулася до США із запитом про придбання військового обладнання. Американська сторона почала процес розгляду даного питання.

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