У сервісах Google трапився масштабний збій

Мирослав Семенюк Технології 14:04, 14.12.2020 Оновлено: 14:34, 14.12.2020

У роботі сервісів Google трапився масштабний збій.

Як повідомляє сервіс Downdetector, зокрема, відзначалися перебої в YouTube, а також Google Таблицях/Презентація/Документах/Дисках, Gmail і пошуку.

Збій трапився після полудня в більшості європейських країн, а також на території Росії, США, Австралії, Японії, Малайзії та Індонезії.

У Google заявили, що в курсі збою низки їхніх сервісів і вже розбираються з ситуацією.

О 14:30 за Києвом сервіси Google відновили свою роботу.

downdetector.com
downdetector.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram трапився масштабний збій. Також спостерігалися проблеми з Facebook Messenger.

У вересні в роботі Telegram трапився збій.

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