У Windows 10 знайшли помилку, що спричиняє "екран смерті"

Олексій Тітофф Технології 21:47, 20.01.2021 Оновлено: 22:01, 20.01.2021

В операційній системі Windows 10 від Microsoft виявили помилку, яка спричиняє так званий синій "екран смерті" (BSOD).

Як повідомляє Gizmodo, для цього потрібно лише ввести певну посилання в деяких веббраузерах і тоді комп'ютер перетвориться в "цеглину".

Рядок "смерті" має такий вигляд "\\\.\Globalroot\device\condrv\kernelconnect". Експерт із безпеки Йонас Ліккегаард пояснив, що це посилання не відкриває вебсторінку, а замість цього дає браузеру можливість спробувати переглянути внутрішню файлову систему ПК. Водночас система не може перевірити наявність помилок у разі спроби під'єднання до шляху, що призводить до збою.

Зазначено, що таке небезпечне посилання призводить до збою, через який комп'ютер застрягає в завантажувальному циклі автоматичного відновлення.

У Microsoft повідомили, що здійсюють перевірку, але вирішення цієї проблеми поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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