У Windows 10 знайшли помилку, що спричиняє 'екран смерті'

В операційній системі Windows 10 від Microsoft виявили помилку, яка викликає так званий синій "екран смерті" (BSOD).

Як повідомляє Gizmodo, для цього потрібно лише ввести певну посилання в деяких веб-браузерах і тоді комп'ютер перетвориться в "цегла".

Рядок "смерті" виглядає так – "\\\.\Globalroot\device\condrv\kernelconnect". Експерт з безпеки Йонас Ліккегаард пояснив, що це посилання не відкриває веб-сторінку, а замість цього дає браузеру можливість спробувати переглянути внутрішню файлову систему ПК. Водночас система не може перевірити наявність помилок при спробі підключення до шляху, щоі призводить до збою.

Відзначається, що така небезпечна посилання призводить до збою, через який комп'ютер застряє в завантажувальному циклі автоматичного відновлення.

У Microsoft повідомили, що ведеться перевірка, але вирішення цієї проблеми поки немає.

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