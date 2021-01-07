У Telegram знайдено небезпечну вразливість для користувачів

Додана в месенджер Telegram функція "Люди поблизу" може відкрити вразливість, якою здатні скористатися зловмисники.

Експерти з безпеки повідомили, що відображення місця розташування користувача може бути використано хакерами, які захочуть визначити, де точно перебуває певна особа, пише 4pda.

Відзначається, що збір даних відбувається за допомогою алгоритму тріангуляції. Після активації відображення місця розташування користувача та прорахунку віддаленості від співрозмовника з трьох різних точок хакер може скористатися будь-яким картографічним сервісом, щоб знайти людину.

Експерти пояснили, що після введення інформації на карті з'являться відповідні кола, що показують віддаленість кожного користувача один від одного. В районі перетину всіх трьох кіл і буде перебувати розшукуваний користувач.

Додамо, що раніше експерти дали поради, як очистити кеш і видалити файли в Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у месенджері Telegram трапився масштабний збій.