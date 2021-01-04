У Telegram трапився масштабний збій

У понеділок, 4 січня, в месенджері Telegram трапився масовий збій. Його користувачі не могли відправити і отримати повідомлення в декстопній та мобільній версіях додатка.

Станом на 14:10 за київським часом зв'язок частково відновився, але месенджер працює з перебоями. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

На карті збоїв видно, що проблеми з Telegram були у користувачів в Україні, Росії, Узбекистані та Білорусі.

У Telegram стався збій Downdetector

Нагадаємо, що 16 грудня в месенджері Telegram стався масовий збій – користувачі не могли відправити і отримати повідомлення.

Раніше 14 грудня масштабний збій стався в роботі сервісів Google по всьому світу. Також 10 грудня в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram трапився масштабний збій. Також спостерігають проблеми із Facebook Messenger.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 2021 року в месенджері Telegram можуть з'явитися платні функції.