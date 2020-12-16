У Telegram трапився масовий збій
У середу, 16 грудня, в месенджері Telegram трапився масовий збій. Так, користувачі не могли надіслати й отримати повідомлення.
Станом на 15:30 за київським часом проблему не було усунено. Про це свідчить інформація сервісу Downdetector.
На карті збоїв видно, що проблеми з месенджером були в користувачів у всій Європі. Наприклад, в Україні, Іспанії, Італії, Білорусі, Німеччині, Великобританії та РФ.
У цей час не можна було під'єднатися в українських містах Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Одесі, Полтаві, Кропивницькому. Також були проблеми з входом в акаунти в інших містах світу.
На своїй сторінці в Twitter компанія повідомила, що працює над проблемою.
"У деяких із наших користувачів, переважно в Європі й на Близькому Сході, нині з'явилися проблеми з під'єднанням. Ми працюємо над тим, щоб повернути їх в онлайн. Будь ласка, зачекайте, і вибачте за незручності", – йдеться в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 грудня у роботі соціальних мереж Facebook і Instagram трапився масштабний збій. Також спостерігаються проблеми з Facebook Messenger.
14 грудня масштабний збій трапився в роботі сервісів Google у всьому світі. Йшлося про перебої в YouTube, а також у додатках Googe Документи, Googe Диск, Googe Play, Gmail, пошуку Googe тощо.