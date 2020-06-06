У Telegram стався збій по всьому світу

В роботі месенджера Telegram ввечері в суботу, 6 червня, стався збій по всьому світу.

Мессенджер "впав" близько 23: 00-23: 05, але відновив роботу трохи більше, ніж через півгодини.

Причини проблем поки невідомі. В Україні користувачі з різних регіонів поскаржилися в соцмережах на збій в роботі Telegram. Не працював як додаток, так і веб-версія месенджера.

У соцмережах користувачі з Росії та Білорусі також повідомили, що не можуть зайти у Telegram. Спочатку вони подумали, що це справа рук влади.

Позже стало известно, что сервис был недоступен для 94% пользователей во всем мире, в том числе и в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канаде.

Telegram не працює в Україні, Росії та Білорусі

Telegram не працює в Україні, Росії та Білорусі

Telegram не працює в Україні, Росії та Білорусі

Telegram не працює в Україні, Росії та Білорусі

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Вікторія Підгорна запропонувала заборонити Telegram в Україні.