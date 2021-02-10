У США виставили на продаж перший будинок, надрукований на 3D-принтері

У США в місті Ріверхед штату Нью-Йорк виставили на продаж перший житловий будинок, надрукований на 3D-принтері.

Про це йдеться на сайті компанії-виробника SQ4D Inc. Ціна, яку просять за нього, становить $299 999.

Компанія використовує автоматизовані методи будівництва або 3D-друк для будівництва будівель і споруд.

В її керівництві заявили, що здатні встановити свою автономну роботизовану систему будівництва на будівельному майданчику за 6–8 годин. Надалі укладатимуть бетон шар за шаром, створюючи фундамент будинку, а також внутрішні та зовнішні стіни конструкції.

У будинку, надрукованому на 3D-принтері з бетону, 1407 кв. футів (близько 430 кв. м) житлової площі, зокрема, три спальні, дві ванні й окремий гараж на 2,5 машини.

"Я хочу, щоб люди не боялися автоматизації... Це просто інший інструмент, інший метод. Але це той самий продукт; зрештою, ми будуємо ті самі будинки", – сказав директор з операцій компанії Кірк Андерсен.

Будинок у Ріверхеді – перший у США, надрукований на 3D-принтері, який отримав свідоцтво про проживання, хоча це було непросто через суворі місцеві будівельні норми, наголосили в компанії.

"Ми можемо зробити речі більш доступними та безпечними. Ми можемо використовувати цю технологію для розв’язання проблеми бездомності та допомогти в ліквідації наслідків стихійних лих екологічно безпечним способом", – заявив Андерсен.

Вартість будівництва такого будинку на 50% дешевша, ніж вартість порівнянних недавно побудованих у Ріверхеді, Нью-Йорк, і це в 10 разів швидше, уточнюється в повідомленні.

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