У США розсекретили зображення танків майбутнього. Фото

У США Пентагон розробив концепти танків, які в майбутньому можуть змінити на озброєнні поточну бойову машину M1 Abrams.

Як пише The Dead District, моделі військової техніки були показані в Центрі наземних транспортних систем армії США в Форт-Беннінг.

Один з концептів танка за задумом повинен мати масу в 54 тонни. Основним знаряддям виступає 120-міліметрова гармата та два кулемети калібру 7,62 і 12,7 міліметра. Зовні модель трохи схожа на ізраїльський танк "Меркава".

The Dead District

Друга модель танка стала більш масивною – 59 тонн. Військова машина отримала знаряддя великого калібру. Особливістю даного концепту стала досить довга башта танка.

The Dead District

Третій представлений макет виявився найважчим – 64 тонни. Танк оснастили гарматою ще більшого калібру. Формою башти він найбільше схожий з французьким танком Leclerc.

The Dead District

Відзначимо, що не обов'язково, що всі концепти можуть постати в готовому вигляді. Вони швидше показують подальший розвиток бронетанкових сил Армії США.

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