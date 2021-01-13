У США розсекретили файли ЦРУ про НЛО. Документи

У США розсекретили файли, які Центральне розвідувальне управління збирало про неопізнані літаючі об'єкти.

Дані з'явилися на порталі Black Vault, який збирав інформацію про НЛО з 1996 року. Всього було опубліковано 2780 сторінок із файлами.

Зазначено, хоча "ЦРУ стверджує, що це їхня повна колекція, немає жодного способу повністю перевірити це". Деякі записи, як указано на сайті, були заздалегідь відредаговані, а в інших – немає частини інформації.

Засновник Black Vault Джон Грінвальд розповів, що більш як 20 років домагався публікації цих даних.

"Приблизно 20 років тому я протягом багатьох років боровся за те, щоб отримати від ЦРУ додаткові записи про НЛО. Це було схоже на виривання зубів! Я ходив із ними по колу, щоб спробувати зробити це, нарешті досягнувши цього. Я отримав велику коробку з кількома тисячами сторінок, і мені доводилося сканувати їх по одній сторінці за раз", – згадував він.

Зазначимо, що в грудні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав закон, який гарантує, що протягом 2021 року всі американські спецслужби від ФБР до ЦРУ передадуть Конгресу всю інформацію, яку вони мають про НЛО. Це означає, що ці документи ймовірно теж потраплять у вільний доступ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Пентагоні заявили, що НЛО можуть мати позаземне походження.