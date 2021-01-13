У США розсекретили файли ЦРУ про НЛО. Документи

У США розсекретили файли, які Центральне розвідувальне управління збирало про непізнаним літаючі об'єкти.

Дані з'явилися на порталі Black Vault, який збирав інформацію про НЛО з 1996 року. Всього було опубліковано 2780 сторінок з файлами.

Відзначається, хоча "ЦРУ стверджує, що це їх повна колекція, немає ніякого способу повністю перевірити це". Деякі записи, як зазначається на сайті, були заздалегідь відредаговані, а в інших – відсутня частина інформації.

Засновник Black Vault Джон Грінвальд розповів, що більше 20 років домагався публікації цих даних.

"Близько 20 років тому я протягом багатьох років боровся за те, щоб отримати від ЦРУ додаткові записи про НЛО. Це було схоже на виривання зубів! Я ходив з ними по колу, щоб спробувати зробити це, нарешті досягнувши цього. Я отримав велику коробку з парою тисяч сторінок, і мені доводилося сканувати їх по одній сторінці за раз", – згадував він.

Відзначимо, що в грудні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав закон, який гарантує, що протягом 2021 року всі американські спецслужби від ФБР до ЦРУ передадуть Конгресу всю інформацію, яку вони мають про НЛО. Це означає, що ці документи ймовірно теж потраплять у вільний доступ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Пентагоні заявили, що НЛО можуть мати позаземне походження.