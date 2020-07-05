У США розробили новий ракетний двигун на заміну російським РД-180

Американська компанія Blue Origin розробили тестовий ракетний двигун BE-4, який повинен прийти на заміну російському аналогу РД-180.

Як повідомила в Twitter компанія United Launch Alliance (ULA), що є підрядником NASA, перший випробувальний запуск ракети з двигуном BE-4 відбудеться в квітні 2021 року.

Двигунами BE-4 будуть оснащувати ракети-носії Vulcan, які є наступниками ракети-носія Atlas-5.

Очікується, що США зможуть відмовитися від російських РД-180 з 2024 року.

Компанія Blue Origin була створена в 2000 році засновником онлайн-рітейлера Amazon Джефом Безосом.

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році командування військово-повітряних сил США офіційно відмовилося від російських ракетних двигунів.

У 2016 році Військово-повітряні сили США уклали два контракти на загальну суму майже $162 млн на розробку нових ракетних двигунів замість російських РД-180.