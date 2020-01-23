У США розгорівся скандал через секретну програму ідентифікації особистості по фото

Нікому не відомий американський стартап Clearview AI розробив новітній додаток для розпізнавання облич і надав його урядовим установам США.

Через те, що програма порушує правила приватності, нею вже зацікавилися правозахисники, повідомляє Digitaltrends.

Про програму першим написало видання New York Times, після чого вона стала об'єктом пильної уваги.

Американський стартап Clearview AI розробив додаток для розпізнавання облич, який використовує базу зображень з Facebook, YouTube, Twitter, Venmo і маси інших ресурсів. Доступ до новітньої системі отримали поліція і спецслужби США і Канади.

З 2019 року компанія співпрацює більш ніж з 600 урядовими відомствами. За даними стартапу, система знаходить людину в 75% випадків.

Співробітники правоохоронних органів зізналися журналістам, що розробка Clearview AI ефективна.

При цьому методи збору даних порушують політику приватності.

У Facebook вже заявили, що почали перевірку через Clearview AI. Самі ж розробники технології запевняють, що програма нібито використовує тільки загальнодоступні зображення.

При цьому система постійно поповнюється новими знімками і зберігає всі зображення, навіть якщо згодом їх видаляють з першоджерела.

Незважаючи на зростаючу популярність, стартап уникав публічних згадок. І лише в кінці 2019 року про неї вдалося дізнатися пресі, оскільки прокурор у Флориді звинуватив жінку в крадіжці з магазину Ace Hardware базуючись на даних Clearview AI. Жінку впізнали за допомогою цієї системи і використали зазначені дані в суді.

При цьому правозахисники побоюються, що доступ до програми можуть отримати зловмисники.

"Будь-яка технологія, яку ви розробляєте, буде використовуватися людьми, ви повинні думати про її недоліки", - сказала представниця Національної гарячої лінії з питань насильства в сім'ї Кристал Джастіс.

Цю ж думку висловила і захисник конфіденційності в ProPrivacy з Великобританії Джо О'Рейлі.

На її думку, через прагнення технічних стартапів створювати і монетизувати все більш інвазивні технології, проблеми безпеки людей відійшли на другий план.

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