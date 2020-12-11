У США придумали, як створювати клонів мертвих людей

У США компанія Microsoft запатентувала технологію, коли дає можливість створити чат-бота на основі даних про людей та їх біологічних параметрах.

Система буде збирати знімки людей, записувати їхні голоси, зберігати повідомлення в соцмережах і електронній пошті, передає Input. Зібравши всю цю інформацію алгоритм зможе створити віртуальну копію людини, скопіювавши її стиль спілкування в мережі.

Відзначається, що такий алгоритм може застосовуватися для створення голосових чат-ботів, що повністю копіюють стиль спілкування померлих людей. Таким чином, можна буде спілкуватися з віртуальним клоном людини.

Однак в самій Microsoft поки не коментували мету створення такої програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Microsoft зізналася в стеженні за користувачами.