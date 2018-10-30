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У США порно ''паралізувало'' держпідприємство: що сталося

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Працівник Геологічної служби США у Південній Дакоті дивився порно на роботі. Таким чином він підхопив вірус в Інтернеті і заразив усі комп'ютери.

Чоловік зайшов у корпоративну мережу зі свого ноутбука і сумарно переглянув одну тисячу сторінок порносайтів, повідомив TechCrunch.

Працівник випадково заразив вірусом лептоп, який поширився на всі комп'ютери у відомстві, а також заразив внутрішню мережу, як випливає з внутрішнього корпоративного розслідування.

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На інцидент звернули увагу, бо він стався на державному підприємстві.

Фахівці повідомили, що, на щастя, цей вчинок не нашкодив національній безпеці США.

Крім того, чоловік порушив ще одне правило організації: користувався на роботі власним ноутбуком, що суворо заборонено. Геологічна служба США має намір провести інструктаж для своїх працівників, де ще раз нагадає про внутрішні правила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Windows виявили небезпечну уразливість.

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