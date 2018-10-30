У США порно ''паралізувало'' держпідприємство: що сталося

Працівник Геологічної служби США у Південній Дакоті дивився порно на роботі. Таким чином він підхопив вірус в Інтернеті і заразив усі комп'ютери.

Чоловік зайшов у корпоративну мережу зі свого ноутбука і сумарно переглянув одну тисячу сторінок порносайтів, повідомив TechCrunch.

Працівник випадково заразив вірусом лептоп, який поширився на всі комп'ютери у відомстві, а також заразив внутрішню мережу, як випливає з внутрішнього корпоративного розслідування.

На інцидент звернули увагу, бо він стався на державному підприємстві.

Фахівці повідомили, що, на щастя, цей вчинок не нашкодив національній безпеці США.

Крім того, чоловік порушив ще одне правило організації: користувався на роботі власним ноутбуком, що суворо заборонено. Геологічна служба США має намір провести інструктаж для своїх працівників, де ще раз нагадає про внутрішні правила.

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