У США готують повторний запуск Crew Dragon: онлайн-трансляція

У суботу, 30 травня, запланований повторний пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.

Запуск ракети повинен відбутися о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США).

Відзначимо, що перший пілотований запуск Crew Dragon повинен був пройти 27 травня. Але через несприятливі погодні умови запуск був скасований за 16 хвилин до старту.

Запуск космічного корабля Crew Dragon

Також існує ймовірність, що і сьогодні через погоду політ Crew Dragon буде скасований. Спеціаліст в області аеронавтики і досліджень космічного простору Андрій Васильєв повідомив, що ймовірність успіху запуску ракети дорівнює 50%.

OBOZREVATEL буде стежити за запуском Crew Dragon і вести онлайн-трансляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зрив довгоочікуваного запуску космічного корабля Crew Dragon викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах.

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