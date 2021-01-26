У США подали судовий позов із вимогою видалити з Google Play мобільний месенджер Telegram.

Позов подав колишній посол США у Марокко за президента Білла Клінтона та глава організації Coalition for a Safer Web Марк Гінзберг, передає Bloomberg. На думку дипломата, додаток "Телеграм" використовують для поширення насильства, екстремізму та антисемітизму.

За словами Гінзберга, такі пости в Telegram виникали після загибелі Джорджа Флойда, а також інавгурації президента США Джо Байдена.

"Google не вжив жодних дій проти Telegram, порівняних із діями, які він зробив проти Parler, щоб змусити Telegram поліпшити свою політику модерації контенту", – зазначив позивач.

Відзначається, що 17 січня Гінзберг подав аналогічну скаргу в Apple, яка видалила Parler зі свого магазину додатків AppStore.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярність Telegram виросла на тлі блокування колишнього президента США Дональда Трампа в соцмережах і вимкнення Parler, популярного у його прихильників.

Також раніше Telegram позначив шахрайським канал Donald J. Trump із більш ніж пів мільйона підписниками.