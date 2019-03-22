У смартфонах на Android знайшлася серйозна уразливість: як усе виправити

У пристроях на Android (7.0, 8.0, 9.0) і її більш ранніх редакціях виявили критично небезпечну уразливість.

Так, помилка була виявлена в компоненті WebView, який дає можливість відображати веб-сторінки всередині Android-додатку. За допомогою вразливості зловмисники можуть отримати доступ до конфіденційних даних користувачів Android через встановлений шкідливий додаток із миттєвим запуском (Android instant apps), пише "Лента.ру".

Уразливість загрожує користувачам мобільних браузерів на базі Chromium (Google Chrome, Samsung Internet, "яндекс.браузер").

За словами фахівців, усунути її можна шляхом оновлення браузера.

Правда, на старіших версіях Android доведеться актуалізувати компонент WebView через систему оновлення Google Play. Для тих, у кого на пристроях відсутні сервіси Google, потрібно дочекатися поновлення WebView від постачальника пристрою.

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