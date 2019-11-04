У Росії запанікували через українську ракету, яку неможливо збити

У Росії почали бити на сполох через українську ракету "Блискавка", яка призначена для протидії флоту РФ у Чорному та Азовському морях.

Топові росЗМІ почали масово публікувати відео з новою українською розробкою, акцентуючи увагу на її потужних характеристиках. Так, публікації з'явилися у "Вістях", "РИА Новости", "Газете.ру" та інших виданнях.

Презентували винахід розробники конструкторського бюро "Південне".

"Блискавка" – надзвукова протикорабельна ракета, швидкість якої становить приблизно 2000-2500 кілометрів на годину (швидкість звуку – орієнтовно 1200 кілометрів на годину, – ред.).

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що у світі немає засобів протидії Блискавці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт повідомив, що "Блискавка" – це нове покоління протикорабельних ракет.

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