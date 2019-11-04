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4 листопада • оновлено в 09:29
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У Росії запанікували через українську ракету, яку неможливо збити

12.6т Читати матеріал російською

У Росії почали бити на сполох через українську ракету "Блискавка", яка призначена для протидії флоту РФ у Чорному та Азовському морях.

Топові росЗМІ почали масово публікувати відео з новою українською розробкою, акцентуючи увагу на її потужних характеристиках. Так, публікації з'явилися у "Вістях", "РИА Новости", "Газете.ру" та інших виданнях.

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Презентували винахід розробники конструкторського бюро "Південне".

"Блискавка" – надзвукова протикорабельна ракета, швидкість якої становить приблизно 2000-2500 кілометрів на годину (швидкість звуку – орієнтовно 1200 кілометрів на годину, – ред.).

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що у світі немає засобів протидії Блискавці".

У Росії запанікували через українську ракету, яку неможливо збити
У Росії запанікували через українську ракету, яку неможливо збити
У Росії запанікували через українську ракету, яку неможливо збити
У Росії запанікували через українську ракету, яку неможливо збити
У Росії запанікували через українську ракету, яку неможливо збити
У Росії запанікували через українську ракету, яку неможливо збити

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт повідомив, що "Блискавка" – це нове покоління протикорабельних ракет.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Первая в мире полностью пластиковая ракета, которую не может обнаружить ни одна ПВО. Слава Украине!
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Федоров Федор
Федоров Федор
А ха ха,запаниковали, Карл! Да все смеются в комментариях с этого пенопластового макета. Про эту Блескавку месяц назад Лента писала.
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Рашанское лохоблохеры диванные в отличии от их военных експертов не знают по ходу что центр ракетостроение в СССР находился в Украине, и все кометы смешны до упора сплошные тупицы страдающие империализмом
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Федоров Федор
Федоров Федор
Lisenko Andrey, вислоухий, а откуда эти центры там взялись? Кто их построил? Неужели адепты Степана Б? Вислоухий, ты хоть поинтересуйся историей КБ Антонов. Откуда и когда оно появилось на территории Украины. Вот так и все там появилось. Если бы не кляты москали и коммунисты, то пас бы до сих пор свиней возле хатынки мазанки.
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hunt andres
hunt andres
Lisenko Andrey, Это не означает, что ракеты изобретали хрюклы. И потом, все толковые кадры в ракетостроении давно покинули страну счастья. Оставшихся умов хватает только на Молот)))
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