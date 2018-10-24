МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

У Росії стався травмонебезпечний інцидент із iPhone

1.7тЧитати матеріал російською

У Росії у московського студента в кишені брюк вибухнув iPhone. Хлопця госпіталізували.

Про це написав "Московський Комсомолець". Вибух стався, коли 18-річний москвич ішов до автобусної зупинки.

Потерпілий отримав опіки в промежині й на грудях. Видання зазначає, що автомобіліст, який став свідком події, відвіз студента у будинок його бабусі. Пенсіонерка викликала швидку допомогу, після чого лікарі направили хлопця у НДІ ім. Скліфосовського.

Фото постраждалого

Фото постраждалого

МК

Новини
Нагадує iPhone 7: чим порадують покупців нові iPad Pro

За словами матері москвича, iPhone він купив п'ять місяців тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Apple розкрили один із важливих секретів iPhone.

Місце
Росія
Об'єкти
iPhone AppleРосія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
9
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги