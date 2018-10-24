У Росії стався травмонебезпечний інцидент із iPhone

У Росії у московського студента в кишені брюк вибухнув iPhone. Хлопця госпіталізували.

Про це написав "Московський Комсомолець". Вибух стався, коли 18-річний москвич ішов до автобусної зупинки.

Потерпілий отримав опіки в промежині й на грудях. Видання зазначає, що автомобіліст, який став свідком події, відвіз студента у будинок його бабусі. Пенсіонерка викликала швидку допомогу, після чого лікарі направили хлопця у НДІ ім. Скліфосовського.

Фото постраждалого МК

За словами матері москвича, iPhone він купив п'ять місяців тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Apple розкрили один із важливих секретів iPhone.