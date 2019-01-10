У роботі Google стався серйозний збій

З середи, 9 січня, у роботі пошукової системи Google спостерігається серйозний збій.

На проблеми поскаржилися користувачі відразу декількох країн. Про це повідомляє сервіс Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

"Проблеми в роботі Google спостерігаються з 18:37 за часом Східного узбережжя США (1:37 за київським часом)", – йдеться у повідомленні.

Google

Найбільше на збої скаржаться користувачі в США. З проблемами також зіткнулися у Бразилії, Перу, Великобританії, Іспанії, Росії, Туреччины, Індії, Японії і Австралії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Google вивів 19,9 млрд євро через голландську офшорну компанію на Бермудські острови у 2017 році. На відповідні заходи американська корпорація пішла, щоб зменшити свої податкові відрахування за кордоном.