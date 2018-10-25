У Путіна похвалилися запуском нової ракети

Ракета-носій "Союз-2.1б", яка стартувала з космодрому Плесецьк (Архангельська область), вивела на орбіту військовий супутник Міноборони Росії.

Про це розповіли "Інтерфаксу" в Департаменті інформації та масових комунікацій військового відомства РФ. Старт відбувся 25 жовтня о 3.15 ранку.

"Старт ракети-носія "Союз-2.1б" і виведення космічного апарату на орбіту пройшли в штатному режимі", — сказали у відомстві.

Запуск ракети-носія "Союз" із Плесецька став першим після аварії із ракетою-носієм "Союз-ФГ", яка трапилася 11 жовтня під час пуску з Байконура. Про причини невдачі повинні повідомити до 30 жовтня.

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