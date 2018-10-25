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У Путіна похвалилися запуском нової ракети

6.9тЧитати матеріал російською

Ракета-носій "Союз-2.1б", яка стартувала з космодрому Плесецьк (Архангельська область), вивела на орбіту військовий супутник Міноборони Росії.

Про це розповіли "Інтерфаксу" в Департаменті інформації та масових комунікацій військового відомства РФ. Старт відбувся 25 жовтня о 3.15 ранку.

"Старт ракети-носія "Союз-2.1б" і виведення космічного апарату на орбіту пройшли в штатному режимі", — сказали у відомстві.

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Запуск ракети-носія "Союз" із Плесецька став першим після аварії із ракетою-носієм "Союз-ФГ", яка трапилася 11 жовтня під час пуску з Байконура. Про причини невдачі повинні повідомити до 30 жовтня.

Як писав OBOZREVATEL, російські ЗМІ знайшли ''український слід'' у фіаско ракети-носія ''Союз''.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Місце
Росія
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Не поняла, почему обыкновенное сообщение называют хвастовством. Наверное, от зависти, самим то хвастаться нечем.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Nikolaeva Nadezhda, потому что для самой украины запуск космической ракеты недостижимая мечта!
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Треба отработанные ступени на Украину сбрасывать,типа гуманитарной помощи братьям украинцам шо бы нерабы на металлолом сбирали
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2
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Dmitryk Aleksandr, к счастью это не возможно по причинам небесной механики но тебе убогому это не понять. А если мы решим вдруг со своей территории запускать спутники то вам нужно будет приготовиться. Но мы же не тупые рашисты.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Dmitryk Aleksandr,если забирать весь металлом от тех ракет,что вы "удачно" запустили,можна и кредит не брат в МВФ.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Чего тут хвастливого, если - это просто факт?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Степан Графский,а ты к кому относишся,к лохам или лузерам?
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