У пробах ґрунту з астероїда Рюгу виявили метал штучного походження

У пробі ґрунту з астероїда Рюгу, доставленого японською дослідницькою місією "Хаябуса-2", виявили фрагмент металу штучного походження.

Про це повідомило в Twitter Японське агентстві аерокосмічних досліджень (JAXA). У повідомленні виклали фото двох контейнерів з пробами.

Зразки були зібрані в різних місцях астероїда. У другому контейнері з більшою породою, схожою на вугілля, можна помітити щось схоже на фольгу. Об'єкт на фото позначений стрілочкою.

Публікація знімка викликала бурхливі обговорення у користувачів Twitter, оскільки "фольга" виглядала як об'єкт штучного походження. Деякі припустили, що на Рюгу приземлявся інопланетний корабель, який втратив запчастину.

На численні запитання в JAXA пояснили, що ще не з'ясували походження артефакту, але припустили, що це алюміній, що відокремився від ріжка, який брав проби ґрунту.

Рюгу – астероїд діаметром 0,62 милі, розташований в 190 мільйонах миль від Землі. Він належить до примітивного класу космічних тіл типу С (вуглецевий). У ранній Сонячній системі вони могли служити постачальниками води на Землю, а також інших інгредієнтів, необхідних для зародження життя.

У 2019 Рюгу відвідала місія "Хаябуса-2" Японського агентства аерокосмічних досліджень. Вона доставила на Землю зразки гірських порід з двох різних місць на астероїді. Контейнери були скинуті в австралійській глибинці 5 грудня і зараз аналізуються.

Зразки ґрунту Twitter JAXA

В JAXA розповіли про ґрунт з Рюгу Twitter JAXA

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили в капсулі, яка тиждень тому повернулася з далекого космосу, зразки породи з астероїда Рюгу. Їх взяв ще в 2019 році японський космічний корабель "Хаябуса-2",