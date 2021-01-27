У Пакистані зобов'язали Facebook і Twitter видаляти пости, за відмову – блокування

У Пакистані ухвалили закон, за яким наглядовий орган в країні може вимагати видалити публікації в Twitter і Facebook протягом доби.

Однак в уряді готові переглянути дані мери цензури після масових звернень від правозахисних груп, передає Aljazeera.

Відзначається, що відповідно до закону, Twitter і Facebook можуть бути заблоковані, якщо соцмережі не будуть видаляти контент на вимогу пакистанської влади. До того ж, месенджери, такі як WhatsApp (належить Facebook – Ред.) зобов'язані передавати уряду Пакистану дані листування без рішення суду. У разі відмови – штраф до 3,1 мільйонів доларів або блокування на території країни.

Відповідно до закону, Управління електрозв'язку Пакистану (PTA) може цензурувати контент, який вважається таким, що порушує "славу ісламу", "цілісність, безпеку і захист Пакистану", "громадський порядок" або "порядність і мораль".

У Пакистані правозахисники звернулися до суду, щоб захистити громадян на свободу висловлювань. Також азіатська інтернет-коаліція (AIC), яка представляє Google, Facebook, Twitter, також стурбована обмеженнями в соцмережах. Організація написала прем'єр-міністрові Пакистану Імрану Хану лист з вимогою надати громадянам Пакистан вільно користуватися соцмережами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США через суд вимагають видалити Telegram з Google Play.