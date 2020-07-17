У NASA сказали, коли з космосу повернуться астронавти з кораблем Маска

Космічний корабель Crew Dragon повернеться на землю 2 серпня, якщо цьому сприятимуть погодні умови.

Як повідомив в Twitter глава NASA Джим Бранденстайн, корабель покине Міжнародну космічну станцію 1 серпня.

"Плануємо на 1 серпня відбування корабля, належить SpaceX, з МКС з астронавтами Бобом (Бенкеном) і Дагом (Херлі) після їхньої історичної місії. Приводнення планується на 2 серпня", – написав він.

Астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі

Бранденстайн додав, що плани можуть змінитися в залежності від погодних умов.

Twitter Джима Бранденстайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA анонсували повернення Crew Dragon на початок серпня, але точну дату не називали.

Нагадаємо, що запуск корабля відбувся 30 травня. Він став історичним, оскільки компанія SpaceX вперше відправила в космос корабель з людьми на борту. Також вперше з 2011 року людей до Міжнародної космічної станції відправили нема на російському "Союзі".