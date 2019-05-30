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У Міноборони виявили великі проблеми з бронетехнікою: в чому справа

2.4тЧитати матеріал російською

У прийомки Міністерства оборони з'явилися питання до хімічного складу європейської бронесталі, військова техніка з якої експлуатується бійцями ЗСУ.

Про це на сайті інформаційно-консалтингової компанії Defense Express пише директор Сергій Згурець.

"Наскільки мені відомо, військова прийомка вимагає підтвердження хімічного складу зарубіжної броні, з якої збираються варити корпуси для БТР-4 по гособоронзамовленню. Зокрема, це стосується фінської MiiLux Protection. За твердженням військової прийомки, за своїм хімскладом вона не відповідає вимогам конструкторської документації" , - розповів експерт.

За його словами, розробник конструкторської документації заводу ім.Морозова допускає для виготовлення корпусів БТР-4 і БТР-3 чотири види броні: українську броню марки "71" і її закордонні аналоги - польська, бельгійська і фінська MiiLux Protection 500. При цьому у покупної броні є відповідні сертифікати, що підтверджують їх якість.

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бронетехніка ЗСУ

бронетехніка ЗСУ

defence-ua.com

У фінській MiiLux Protection пояснили експерту, що їх бронесталь використовується в понад 40 країнах світу для виробництва військової техніки і відповідає стандарту НАТО Stanag L1 – L5. Протягом 2014 року сталь MiiLux успішно пройшла всі можливі балістичні та лабораторні випробування на ДП "ХКБМ". На ЛКМЗ було вироблено 14 корпусів, які успішно пройшли випробування і проходять експлуатацію у військах. Також з неї сьогодні виготовляються корпуси для бронемашин "Козак".

За словами експерта, ЛКМЗ, що виробляє корпуси з української броні, стабільно зриває виконання ДОЗу на поставку армії БТР-4.

бронетехніка ЗСУ

бронетехніка ЗСУ

defence-ua.com

Для ПАТ "Метінвест", за його словами, "на тлі величезних плавок для цивільних цілей, бронедрібниці для БТР малоцікаві".

Тим часом, до виготовленої з "71-ї" броні бронетехніки в ході її експлуатації в армії з'явилися численні запитання, підтверджені непоодинокими рекламаціями держзамовника, додав експерт.

Як зазначає директор Defense Express, сьогодні Лозівський ковальсько-механічний завод просто не в змозі виконати програму, яка була на нього покладена. Саме тому "Укроборонпром" і взявся за виробництво корпусів з зарубіжної броні, під це були створені нові потужності на Житомирському заводі, на ХКБМ і на Заводі ім. Малишева.

"Тепер, як я розумію, зарубіжна бронеініціатіва поставлена на паузу до остаточного з'ясування відносин між Міноборони і підприємствами "Укроборонпрому". Саме час нової влади продемонструвати свої компетенції", – додав Згурець.

бронетехніка ЗСУ

бронетехніка ЗСУ

defence-ua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новий начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак анонсував серйозні зміни в армії.

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Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хохлике какая варка корпусов вы что? У вас же сейчас все по последним технологиям - печатают на 3D принтерах)
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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, вы скоро не то, что бронь "варить" разучитесь, борщ не сварите ...
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