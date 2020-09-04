У Microsoft розкрили давній секрет Windows 95. Відео

В операційній системі Windows 95 від компанії Microsoft знаходилася "пасхалка", про яку практично ніхто не знав.

Один з творців ОС Джефф Парсонс розповів, що в програму був вбудований секрет, який розкривався при виконанні певних дій, передає Gizmodo.

Для активації "пасхалки" потрібно було створити нову папку та тричі перейменувати її, використовуючи такі фрази:

and now, the moment you've all been waiting for ( "І ось настав момент, якого ви всі чекали")

we proudly present for your viewing pleasure ( "Ми з гордістю представляємо для вашого перегляду")

The Microsoft Windows 95 Product Team! ( "Команда розробників Windows 95!")

Після чого на екрані монітора з'являвся 12-хвилинне анимированное відео. У ролику перераховували команду творців Windows 95. Серед імен на екрані є кілька відомих, таких як Білл Гейтс і Бред Сілверберг.

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