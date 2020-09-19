У мережу злили відео бездротової зарядки для iPhone

Олексій Тітофф Технології 06:40, 19.09.2020

У мережі опублікували відео, де нібито показаний прототип бездротового зарядного пристрою від Apple – AirPower Mini.

Як повідомляє Phone Arena, запис в Twitter опублікував блогер під ніком Jordan Kahn.

Відзначимо, що ймовірно тильна панель нового iPhone 12 буде оснащена внутрішнім магнітом, який дозволить смартфону надійно прикріплятися до мініатюрної док-станції при зарядці.

AirPower Mini
Скріншот

На відео показано можливий інженерний прототип зарядної станції Apple AirPower Mini. Новинку від "яблучної" компанії можуть представити вже в жовтні разом з новими iPhone.

Технічні характеристики та вартість гаджета поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple презентувала свої новинки. Компанія показала нові смарт-годинник, планшети, а також оголосила про запуск нових сервісів.

Також Apple представила нову мобільну операційну систему iOS 14, яка оновиться на "яблучних" пристроях.

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