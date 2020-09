У мережу злили відео бездротової зарядки для iPhone

У мережі опублікували відео, де нібито показаний прототип бездротового зарядного пристрою від Apple – AirPower Mini.

Як повідомляє Phone Arena, запис в Twitter опублікував блогер під ніком Jordan Kahn.

Відзначимо, що ймовірно тильна панель нового iPhone 12 буде оснащена внутрішнім магнітом, який дозволить смартфону надійно прикріплятися до мініатюрної док-станції при зарядці.

На відео показано можливий інженерний прототип зарядної станції Apple AirPower Mini. Новинку від "яблучної" компанії можуть представити вже в жовтні разом з новими iPhone.

Технічні характеристики та вартість гаджета поки невідомі.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @ 9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C