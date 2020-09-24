У мережу злили ціну та характеристику смартфона Google Pixel 5

У мережі з'явилися ймовірні технічні дані та ціна нового смартфона від компанії Google – Pixel 5.

Також стала відома ціна молодшої моделі телефону Pixel 4a 5G, передає Slash Gear. Ціни були показані на сайті популярного німецького інтернет-магазину Computerunverse.

Згідно з опублікованими даними в Європі Google Pixel 5 буде коштувати 629 євро, а Pixel 4a 5G – 499 євро. Аналогічна вартість тільки в фунтах стерлінгів була вказана на одній з британських торгових майданчиків.

Додамо, що згідно з злитим в мережу даними Pixel 5 отримає 6-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і співвідношенням сторін 19,5: 9. Екран буде захищений склом Gorilla Glass 6.

Усередині смартфона від Google буде стояти восьміядерний процесор Snapdragon 765G і 8 ГБ оперативної пам'яті. Внутрішня пам'ять пристрою – 128 Гб.

Основна камера отримає головний датчик на 12,2 Мп (f/1.7) з розміром пікселя 1,4 мкм і підтримкою технології двухпіксельного фазового автофокусування. Додаткова камера отримає 16-мегапіксельний сенсор – ширококутним об'єктивом (107°, f/2.2). Фронтальна камера отримає сенсор з роздільною здатністю 8 Мп (f/2.0, 1,12 мкм).

Крім того, Pixel 5 зможе записувати відео з роздільною здатністю Full HD зі швидкістю до 240 кадрів в секунду або 4K в 60 fps.

Смартфон від Google оснастять двома стереодинаміками і трьома мікрофонами. Усередині будуть модулі Bluetooth 5.0, LTE, 5G, NFC і двохдіапазонний гігабітний WLAN.

Ємність батареї – 4080 мАг з підтримкою швидкої (18 Вт), бездротової та реверсивної зарядки. Смартфон буде захищений від води і пилу за стандартом IP68. Вага Pixel 5 – 151 грам і товщина складе 8 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанії Google офіційно заявила, що 30 вересня покаже новий смартфон Pixel 5 і більш доступну модель Pixel 4A 5G.