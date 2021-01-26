У мережу злили телефонні номери 533 млн користувачів Facebook

У мережі можна придбати мобільні номери 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook із більш ніж 100 країн.

Як пише Vice, шукати номери можна за допомогою автоматизованого бота в месенджері Telegram.

Один із засновників компанії Hudson Rock, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, Елон Гел сказав, що в мережу витекли дані, отримані під час витоку у Facebook, що трапився в серпні 2019 року.

Повідомляють, що в мережі пропонують купити один телефонний номер за 20 доларів. Для укладення угод використовують спеціального бота, що дозволяє замовнику ввести або номер телефону і отримати ID відповідної людини на Facebook, або, навпаки, ввести ID і дізнатися номер.

"Викликає значну тривогу те, що таку велику базу даних продають серед спільнот кіберзлочинців. Це завдасть величезної шкоди недоторканності особистого життя і напевно буде використано зловмисниками для смішингу (вид шахрайства через SMS. – Ред.) та інших форм шахрайства", – зазначив експерт.

Гел додав, що всього в списку 107 країн, звідки можна отримати дані користувачів. України в цьому списку немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу злили особисті дані мільйонів користувачів Facebook.