У мережу злили особисті дані 20 млн користувачів сервісів VPN: хто опинився під ударом

У мережу злили 20 млн особистих даних користувачів безкоштовних VPN-сервісів. Загальний обсяг інформації 1,2 терабайта.

Як пише "Комерсант", були розкриті персональні дані таких додатків, як UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN і Rabbit VPN.

В опублікованій інформації вказані електронні адреси, незашифровані паролі, IP- і домашні адреси користувачів, а також дані про моделі їх смартфонів і ідентифікатори пристроїв.

Експерти відзначили, що злиті в мережу дані можуть використовуватися для спаму, фішингових розсилок або шантажу клієнтів VPN-сервісів.

Фахівці з безпеки попередили, що безкоштовні VPN-сервіси забезпечують мінімальний рівень анонімності і захищеності мережевого трафіку, тому не потрібно через них вводити особисті дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хакери зламали облікові записи в Twitter відомих американських бізнесменів і політиків, а потім виманили у довірливих користувачів понад 55 тисяч доларів.