У мережі з'явилися дані про перший гнучкий iPhone
Новий iPhone від компанії Apple, який отримає гнучкий корпус, може з'явитися вже в 2022 році.
Про це говорять інсайдери на основі різних витоків і чуток в мережі, передає My Drivers.
Відзначається, що раніше "яблучна" компанія направила своїм партнерам запит на поставку необхідних компонентів, які потрібні для виробництва смартфона зі складним дисплеєм. Так, різні китайські виробники відправили Apple технічні зразки своїх комплектуючих.
Наприклад, раніше Apple придбала у Samsung невелику партію матриць для гнучких екранів в форм-факторі "розкладачки".
Однак інсайдери відзначили, що гнучкі iPhone вийдуть не раніше, ніж Apple почне ставити на смартфони дисплеї з матрицею Mini-LED. Можливий вихід такого пристрою намічений на 2022 року і за ціною мінімум 1500 доларів.
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