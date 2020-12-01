У мережі з'явилися чутки про "дешеву" версію PlayStation 5

Японська компанія Sony, можливо, 2021 року покаже бюджетну версію PlayStation 5.

Про це повідомляє китайський портал 3dmgame з посиланням на свої джерела. Інсайдер стверджує, що так звана PS5 Lite коштуватиме навіть дешевше, ніж модифікація приставки без оптичного приводу.

Водночас технічні подробиці дешевшої ігрової приставки не повідомляються. Прозвучали тільки приблизні терміни появи у продажу – друга половина 2021 року.

Додамо, що Sony завжди випускала поточне покоління консолей із новим дизайном. А минула версія PS4, крім Slim, отримала і Pro-версію з більш потужним "залізом" усередині.

Зазначимо, що в головного конкурента Sony компанії Microsoft у продажу цього року з'явилися відразу дві версії консолі – Xbox Series X і дешевша Xbox Series S.

В Україні офіційна ціна на PlayStation 5 Digital Edition становить 13 499 грн, а за PlayStation 5 з дисководом – 16 799 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Sony 15 вересня провела презентацію своєї нової ігрової приставки PlayStation 5.

Крім того, 19 листопада в Україні мала надійти в продаж ігрова приставка Sony PlayStation 5, але ритейлери не змогли вчасно завести її в країну, і покупці отримають її пізніше.