У мережі знайшли хитрий спосіб дивитися безкоштовно фільми з Netflix

Тимур Григоренко Технології 04:08, 2.06.2020

У мережі розповіли спосіб, як сторонньому користувачеві вдалося безкоштовно дивитися фільми та серіали з чужого акаунта на стрімінговому сервісі Netflix.

Користувач Twitter під ніком yellowgengar2 поділився своєю історією, як його кілька місяців водили за ніс.

З його слів, колишня дівчина брата підключилася до його облікового запису на Netflix, створивши для свого користувача незвичайний аватар та назву. Спритна дівчина замаскував свій обліковий запис як розділ "Налаштування", зробивши зображення, схожим з цим розділом налаштувань сервісу.

Замаскований аккаунт в Netflix
Twitter/yellowgengar2

"Чесно кажучи, я навіть не злюся. Я лише вкрай розчарований самим собою, так як реально повівся на аккаунт під назвою "Налаштування", думаючи, що це налаштування Netflix", – написав він в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відеосервіси YouTube і Netflix повідомили, що знизять якість потокового відео для європейських користувачів.

Коментувати
Технології

Дивіться також

Відстороненому після стрілянини в Броварах поліцейському чиновнику дали нову посаду

Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року

Мільйонери зі "Слуги народу" орендують житло за рахунок бюджету: названо імена

Геній нашого часу: помер український композитор Мирослав Скорик

"Вона вторглася до Криму!" Трюдо виступив проти повернення Росії до G7