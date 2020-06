У мережі знайшли хитрий спосіб дивитися безкоштовно фільми з Netflix

У мережі розповіли спосіб, як сторонньому користувачеві вдалося безкоштовно дивитися фільми та серіали з чужого акаунта на стрімінговому сервісі Netflix.

Користувач Twitter під ніком yellowgengar2 поділився своєю історією, як його кілька місяців водили за ніс.

З його слів, колишня дівчина брата підключилася до його облікового запису на Netflix, створивши для свого користувача незвичайний аватар та назву. Спритна дівчина замаскував свій обліковий запис як розділ "Налаштування", зробивши зображення, схожим з цим розділом налаштувань сервісу.

"Чесно кажучи, я навіть не злюся. Я лише вкрай розчарований самим собою, так як реально повівся на аккаунт під назвою "Налаштування", думаючи, що це налаштування Netflix", – написав він в мережі.

My brothers ex had been stealing our Netflix for the past two months now by disguising her account as "settings" and honestly I is not even mad. I'm just really disappointed in myself for actually believing that an account named "settings" would legitimately be Netflix settings pic.twitter.com/fSn3BSCcZh