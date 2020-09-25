У мережі повідомили про презентацію iPhone 12: названо дату
У мережі з'явилася інформація, що компанія Apple покаже новий iPhone 12 наприкінці вересня або ж початку жовтня.
Як пише MacRumors, дані про нові "яблучні" смартфони почали поширюватися після відео, в якому топ-менеджер Apple Едді Кью розповідав про те, що презентація iPhone з підтримкою мереж п'ятого покоління 5G може відбутися "в найближчі дні".
Відзначається, що за непідтвердженими даними новий флагман Apple представить або 29 вересня, або 6 жовтня.
Додамо, що на відео з Кью, яке не опублікований у відкритому доступі, піднімаються теми просування iPhone 12 європейськими операторами .Оскільки Apple планує вивести свій смартфон в список лідерів серед 5G-пристроїв, які купують у Європі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Apple презентувала свої новинки. Компанія показала нові смарт-годинник, планшети, а також оголосила про запуск нових сервісів.
Також Apple, можливо, на початку 2021 року випустить більш доступну версію нового iPhone 12, який покажуть вже цієї осені.
Крім того, в мережу витекли назви нових iPhone