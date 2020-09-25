У мережі повідомили про презентацію iPhone 12: названо дату

Олексій Тітофф Технології 05:20, 25.09.2020

У мережі з'явилася інформація, що компанія Apple покаже новий iPhone 12 наприкінці вересня або ж початку жовтня.

Як пише MacRumors, дані про нові "яблучні" смартфони почали поширюватися після відео, в якому топ-менеджер Apple Едді Кью розповідав про те, що презентація iPhone з підтримкою мереж п'ятого покоління 5G може відбутися "в найближчі дні".

Відзначається, що за непідтвердженими даними новий флагман Apple представить або 29 вересня, або 6 жовтня.

Додамо, що на відео з Кью, яке не опублікований у відкритому доступі, піднімаються теми просування iPhone 12 європейськими операторами .Оскільки Apple планує вивести свій смартфон в список лідерів серед 5G-пристроїв, які купують у Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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