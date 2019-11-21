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21 листопада • оновлено в 13:41
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У Маска вибухнула ракета для польотів на Марс: видовищне відео

2.2т
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У США вибухнув прототип ракети компанії Ілона Маска SpaceX – "Старшип", що розробляється для польотів на Марс.

Це трапилося в ході випробувань на полігоні у Техасі. Відео аварії потрапило на записи спостерігачів за тестами, передає The Verge. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Метою сьогоднішньої роботи було підвищити тиск у системах до максимуму, тому результат не став для нас цілком несподіваним", – пояснив представник компанії.

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У США вибухнула ракета "Старшип"

У США вибухнула ракета "Старшип"

Скріншот із відео

Зазначається, що через цю НП план випробувань ракети був суттєво порушений. Тепер їх проводитимуть на іншій ракеті, яку ще треба побудувати.

У Маска вибухнула ракета для польотів на Марс: видовищне відео

Скріншот із відео

У Маска вибухнула ракета для польотів на Марс: видовищне відео

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському пропагандистському телебаченні присвятили окремий сюжет українським крилатим ракетам "Нептун". Рупори Кремля занепокоїлися через те, що ця зброя може знищити незаконно побудований Кримський міст.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
В Галлушкином Каганате сегодня все приспустили шаровары по ракете Маска.
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Не может такого бытi
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
бред от заголовка до последнего слова... украинские СМИ пробивают дно, дурачат народ по полной программе... и насчет того, что мы боимся, что Украина уничтожит Крымский мост, то это вранье... мы не боимся, так как знаем, что в этом случае мы уничтожим украинскую государственность... вам же Путин это ясно, русским языком сказал...
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