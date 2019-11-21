У Маска вибухнула ракета для польотів на Марс: видовищне відео

У США вибухнув прототип ракети компанії Ілона Маска SpaceX – "Старшип", що розробляється для польотів на Марс.

Це трапилося в ході випробувань на полігоні у Техасі. Відео аварії потрапило на записи спостерігачів за тестами, передає The Verge. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Метою сьогоднішньої роботи було підвищити тиск у системах до максимуму, тому результат не став для нас цілком несподіваним", – пояснив представник компанії.

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У США вибухнула ракета "Старшип" Скріншот із відео

Зазначається, що через цю НП план випробувань ракети був суттєво порушений. Тепер їх проводитимуть на іншій ракеті, яку ще треба побудувати.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на російському пропагандистському телебаченні присвятили окремий сюжет українським крилатим ракетам "Нептун". Рупори Кремля занепокоїлися через те, що ця зброя може знищити незаконно побудований Кримський міст.

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