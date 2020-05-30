У космосі знайшлася схожа на Землю планета: чи є на ній життя

Вчені, що працюють над дослідницькою місією спектрографа Espresso, підтвердили наявність у космосі схожої на Землю екзопланети Proxima b.

У дослідженні, опублікованому в журналі Astronomy & Astrophysics, йдеться, що виявлена планета обертається навколо найближчої до нашої Сонячної системи зірки – червоного карлика Проксима Центаври (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Proxima b знаходиться біля червоного карлика Проксима Центаври

Proxima b є ідеальним зразком для пошуків біомаркерів в планетарних системах інших зірок. При цьому вчені вважають, що існування життя на ній вкрай малоймовірно через близькість до червоного карлика – обсяг рентгенівського випромінювання на планеті в 400 разів вищий, ніж у Землі.

Вперше Proxima b була виявлена в 2016 році з використанням HARPS (високоточного радіального пошукового пристрою), встановленого на одному з телескопів у Європейській південній обсерваторії La Silla в Чилі.

Вченим вдалося вивчити планету за допомогою Espresso, спектрографа нового покоління, що також знаходиться в обсерваторії в Чилі, який за точністю приблизно в три рази вищий, ніж HARPS.

Дослідники вирахували, що Proxima b в 1,17 рази більша за масу Землі, що менше за попередню оцінку в 1,3 рази.

"Espresso дозволив виміряти масу планети з точністю більше однієї десятої маси Землі. Раніше це було б на межі наукової фантастики", – заявив лауреат Нобелівської премії 2019 року Мішель Майор, що заклав основу для технології, яка зробила відкриття можливим.

Proxima b обертається навколо своєї зірки всього за 11,2 земних дні. При цьому вона отримує приблизно стільки ж енергії, скільки Земля отримує від Сонця.

Так може виглядати небо екзопланети Proxima b

Нагадаємо, зірка Проксима Центавра і Сонце знаходяться на відстані всього в 4,2 світлових роки один від одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, NASA виявило екзопланету, яка знаходиться в зоні життя своєї зірки і має розмір, майже ідентичний Землі.