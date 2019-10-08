У космосі вперше виростили м'ясо: відео

Ізраїльські вчені вперше виростили м'ясо в штучних умовах на Міжнародній космічній станції.

Як повідомляє CNN, дослідники взяли клітини у корови, ввели всередину останніх поживні речовини і помістили їх в середовище, що імітує внутрішню оболонку тіла корови.

Клітини почали розмножуватися, в результаті чого розрослася їх м'язова тканина - з часом перетворившись в стейк звичайного розміру.

У космосі вперше виростили м'ясо IGate

Таким чином, вчені змогли відтворити природний процес регенерації клітин м'язів в тілі тварини в штучних умовах.

Ізраїльська харчова компанія Aleph Farms, яка виробляє яловичі стейки з коров'ячих клітин, заявила, що це крок до мети - запустити виробництво екологічно чистого м'яса без забою тварин.

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