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9 жовтня • оновлено в 05:19
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У космосі вперше виростили м'ясо: відео

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Ізраїльські вчені вперше виростили м'ясо в штучних умовах на Міжнародній космічній станції.

Як повідомляє CNN, дослідники взяли клітини у корови, ввели всередину останніх поживні речовини і помістили їх в середовище, що імітує внутрішню оболонку тіла корови.

Клітини почали розмножуватися, в результаті чого розрослася їх м'язова тканина - з часом перетворившись в стейк звичайного розміру.

У космосі вперше виростили м'ясо

У космосі вперше виростили м'ясо

IGate

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Таким чином, вчені змогли відтворити природний процес регенерації клітин м'язів в тілі тварини в штучних умовах.

Ізраїльська харчова компанія Aleph Farms, яка виробляє яловичі стейки з коров'ячих клітин, заявила, що це крок до мети - запустити виробництво екологічно чистого м'яса без забою тварин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, засновник SpaceX Ілон Маск показав космічний корабель Starship, який зможе здійснювати подорожі на Марс.

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Pooh Vini
Pooh Vini
Мясо туда ещё в 1961г союз отправил. 12 апреля кажется
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну это понятно, это евреи! А что создали, разработали, открыли украинские учёные
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