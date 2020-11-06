У космос запустили перший 6G-супутник. Відео

У Китаї з космодрому Тайюань запустили ракету-носій "Чанчжен-6" (Long March 6), яка доставила на орбіту Землі перший у світі 6G-супутник.

Всього в космос було відправлено 13 супутників, передає Gizchina. Відзначається, що 6G-супутник створили в Китайському університеті електронних наук і технологій за сприяння та підтримки компаній Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology і Beijing Weinaxingkong Technology.

Відомо, що 6G-супутник важить 70 кг і здатний забезпечувати супутниковий зв'язок з високою швидкістю передачі даних в терагерцевому діапазоні.

Новий супутник призначений для дистанційного зондування нашої планети. Наприклад, отримані з нього дані можна використовувати в різних сферах таких як, будівництво міст, моніторинг стихійних лих в сільському і лісовому господарстві та інше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики склали прогноз, якими будуть цифрові пристрої через 10 років. Також були названі самі популярні смартфони з 5G.