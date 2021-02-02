У Кореї чоловіку влаштували віртуальну зустріч із померлою дружиною. Відео

У Південній Кореї чоловік зустрівся з копією померлої дружини завдяки технології віртуальної реальності.

"Зустріч" для 51-річного Кім Чон Су організував місцевий телеканал MBC для свого документального фільму "Я зустрів тебе", передає Asianparent.

Шість місяців фахівці створювали віртуальну копію дружини. Вони комбінували голос померлої жінки з голосом актриси, щоб досягти максимальної схожості. Віртуальну зустріч для подружжя організували в саду, а також їм організували танець в їхньому будинку. За допомогою технології захоплення руху копія жінки змогла відповідати на дотики Кім Чон Су.

Зазначається, що після смерті дружини чоловіку довелося самому виховувати п'ятьох дітей. Спершу рідні були проти ідеї такої зустрічі. Діти говорили, що батькові не варто турбувати душевні рани, але пізніше все-таки прийняли його рішення.

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