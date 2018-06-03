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У Китаї впав метеорит: момент зняли на відео

1.2тЧитати новину російською

У китайській провінції Юнань момент падіння метеорита потрапив на відео.

Ролик зняв один з місцевих жителів, передає в Twitter People's Daily China.

На кадрах видно, як яскраве космічне тіло пролітає над містом Джінгхонг, розташованому на південному заході КНР.

Падіння вогненної кулі сталося 1 червня, проте залишається невідомим, чи зуміла вона досягти Землі чи повністю згоріла.

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Вчені займаються пошуками залишків в районі можливого падіння небесного тіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося вражаюче відео падіння метеорита в Сочі.

Місце
Китай
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