У Китаї впав метеорит: момент зняли на відео

У китайській провінції Юнань момент падіння метеорита потрапив на відео.

Ролик зняв один з місцевих жителів, передає в Twitter People's Daily China.

На кадрах видно, як яскраве космічне тіло пролітає над містом Джінгхонг, розташованому на південному заході КНР.

Падіння вогненної кулі сталося 1 червня, проте залишається невідомим, чи зуміла вона досягти Землі чи повністю згоріла.

Вчені займаються пошуками залишків в районі можливого падіння небесного тіла.

