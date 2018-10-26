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У Китаї показали величезних динозаврів: кістки знайшли на будмайданчику

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Палеонтологи в Китаї показали вражаючі скелети динозаврів. Їхні кістки випадково знайшли робітники на будмайданчику.

Деякі останки - у чудовому стані. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Китаї показали величезних динозаврів: кістки знайшли на будмайданчику

Роботи ще тривають - камені, яким 100 мільйонів років, учені дбайливо очищають, щоб відокремити зуби, кігті і хребці створінь, що жили на планеті ще до людей.

Вченим допомагає поліція, яка на час розкопок охороняє останки, щоб їх не розтягнули на сувеніри. Як тільки вчені завершать роботи, в місті планують звести музей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені помітили дивне явище на Марсі.

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