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9 червня • оновлено в 13:38
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У iPhone з'явиться може з'явитися довгоочікувана функція: у чому суть

1.3т
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Операційна система iOS 14 в iPhone може отримати функцію запису голосових викликів.

Як пише IThome , запис проводитиметься як при звичайних телефонних розмовах, так і при здійсненні дзвінків по FaceTime.

Джерела видання відзначають, що запис співрозмовника буде здійснюватися тільки після активації даної настройки в налаштуваннях телефону. Адже за законами в США, запис буде вважатися правомірним, тільки якщо інша сторона повідомлена про це або під час виклику є спеціальна голосова підказка, яка попередила б співрозмовника автоматично.

iOS

iOS

Крім того, заборонено передавати телефон стороннім особам для здійснення дзвінків з включеною функцією запису.

Відзначається, що дана функція може бути недоступною в деяких регіонах. Наприклад, в Австралії та Індії уряд заборонено записувати дзвінки по телефону.

Компанія Apple покаже нову iOS 14 на Всесвітній конференції розробників WWDC 20-23 червня. На відміну від попередніх заходів, конференція цього року буде проходити в режимі онлайн через пандемію коронавірусу.

Налаштування в iPhone

Налаштування в iPhone

IThome

Як повідомляв OBOZREVATEL, iPhone 13 від компанії Apple можливо вийде в 2021 році і буде оснащений чотирма камерами та лідаром.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
Apple iOS Смартфон iPhone
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